Lautaro Martinez sogna il Pallone d'Oro. Finirà nelle primissime posizioni, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Nel frattempo si gode il fatto di essere stabilmente al tavolo dei più grandi. Ha segnato 29 gol con l'Argentina, a uno da Di Maria. Gliene mancano quattro per arrivare a Maradona. Solo Messi, tra i giocatori in attività, ha segnato di più con la nazionale argentina.

Ha già vinto tutto con la Seleccion. Mondiale e Copa America rimarranno lì nella sua bacheca. Con il club gli manca ancora la Champions League ed è l'obiettivo che si porta dentro. Vuole giocarsela, come si legge sulla rosea. Nel frattempo sembra aver superato i problemi di astinenza dal gol di inizio stagione e Inzaghi lo riabbraccerà a breve e necessita che il capitano arrivi dov'era lo scorso anno (a questo punto della stagione aveva già siglato nove reti). Dopo aver saltato, almeno da titolare, le prime due in Champions per ragioni anche di condizione e gestione fisica, adesso sembra pronto per allacciare le cinture.

Sempre più apprezzabile è anche come sta svolgendo il ruolo di capitano, il rigore lasciato a Taremi in Champions League e tutto il supporto al giovane connazionale Palacios.