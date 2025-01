In un'Inter quasi perfetta, per Inzaghi le brutte notizie arrivano dalla Thu-La. Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, per motivi diversi, gli attaccanti tengono in apprensione il tecnico: Lautaro è andato a sbattere contro i fantasmi per tutta la partita, sbagliando mille e una occasioni da gol, mentre Thuram, che pure durante il primo tempo non aveva demeritato, nell’intervallo si è arreso a un affaticamento all’adduttore sinistro che, considerando i tempi stretti, lo pone a serio rischio per la finale di lunedì.

E allora si candida Taremi, entrato ieri nell'intervallo per far coppia con il capitano. Il Toro si era sbloccato a Cagliari, ma ieri ha fallito una miriade di palle-gol e - secondo la Gazzetta - sembra anche tornato indietro dal punto di vista fisico, nonostante i dati molto positivi sul suo conto registrati dallo staff tecnico prima di Natale.