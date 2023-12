Emergenza? Sì, ma nessuno se ne è accorto. E il motivo è chiaro: il lavoro di Inzaghi e del suo staff riesce a trovare soluzioni efficaci e a sopperire anche a diverse assenze come sta accadendo in questo momento (ma non solo).

A Napoli, con Bastoni e Pavard già fuori, al 18' il tecnico nerazzurro ha perso anche De Vrij. E poi Dumfries più avanti. Come stanno i due olandesi? Dumfries ha subito un risentimento muscolare ai flessori della gamba sinistra, ma sono state buone le sensazioni del giorno dopo. Più di lui preoccupa De Vrij: nel suo caso il risentimento è all’adduttore della gamba sinistra. Oggi gli esami per entrambi come conferma la Gazzetta dello Sport.