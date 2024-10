L'Inter batte un Torino orgoglioso, che non esce dalla partita nonostante il rosso a Maripan dopo 20 minuti, e si tiene in scia del Napoli, dando continuità ai successi su Udinese e Stella Rossa.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il protagonista è Thuram, autore di una splendida tripletta, la prima in Italia e appena la prima in carriera. Come sottolinea la rosea, il francese non segnava dal match con l’Atalanta ed ora è capocannoniere del campionato a quota 7 con Retegui.

Finisce comunque 3-2 come a Udine e le due reti incassate non fanno piacere al tecnico. L’Inter deve lavorare ancora su alcune distrazioni nella fase difensiva, sia per l’errore del singolo che per leggerezze collettive: nove gol al passivo in sette partite sono troppi se si mira in alto, un anno fa li prese in tutto il girone d’andata. Anche quando domina, l'Inter si complica la vita (a differenza della Champions dove la porta di Sommer è ancora inviolata). Inzaghi sa che ci deve mettere mano.

In fase di possesso, invece, è la solita Inter: bella, armoniosa ed efficace.