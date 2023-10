"Capolista per una notte o forse di più, dipende da Milan-Juve di stasera, ma quel che conta è altro: l’Inter, oggi prima in solitaria un punto sopra i rossoneri, ha spazzato via le nubi che si erano addensate sul cielo di Appiano per la sconfitta contro il Sassuolo e il pareggio con il Bologna". Così la Gazzetta dello Sport all'indomani del netto 3-0 nerazzurro al Torino in trasferta. "Non è stata un’Inter bellissima - il Torino per un tempo l’ha contenuta, quasi depotenziata -, però ha vinto con il cinismo della grande squadra.

I punti di svolta sono stati due, nel primo scorcio della ripresa, sullo 0-0. Il grave infortunio all’olandese Perr Schuurs ha stravolto il Toro e le prime sostituzioni di Simone Inzaghi hanno permesso all’Inter di massimizzare subito le insicurezze generate dalla mancanza del forte difensore granata". Ed è la quarta vittoria di fila in trasferta, peraltro senza subire reti: era accaduto soltanto nel 1966-67 e nel 2012-13.