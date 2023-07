Saltato Cesar Azpilicueta, che per ragioni familiari ha preferito tornare in Spagna, l'Inter deve completare il reparto con un nuovo centrale. Come conferma la Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri hanno riaperto il file di Merih Demiral, forte centrale turco dell'Atalanta che però è sul mercato visti i contrasti non sanabili con Gasperini. "Demiral non rientra nei piani della Dea, come dimostra la seconda fase del campionato a Bergamo, ma serve un incastro sulla formula: per lui l’Atalanta contempla solo una cessione, o quanto meno un’opzione che impegni al riscatto definitivo, mentre l’Inter sin qui ha sempre spinto per il prestito senza obbligo (come anticipato ieri). La nuova urgenza in difesa potrebbe cambiare qualcosa, senza sottovalutare gli altri profili graditi: Trevoh Chalobah cerca di capire che posto avrà nel nuovo Chelsea in subbuglio e potrebbe puntare i piedi per ritrovare (forse) l’amicone Lukaku a Milano", si legge.

