A poche ore dalla trasferta di Cremona, i giocatori dell'Inter si sono resi protagonisti di un nuovo faccia a faccia. Lo racconta oggi La Gazzetta dello Sport mentre analizza il momento di alti e bassi dei nerazzurri, capaci di strapazzare il Milan in Supercoppa per poi perdere clamorosamente in casa con l'Empoli. Ecco perché "sarà l’atteggiamento iniziale a fare la differenza e a dare il senso di una sterzata stagionale - si legge sulla rosea -. Visto che le romane e l’Atalanta soffiano alle spalle, è necessario mettere più fieno in cascina possibile da adesso fino a maggio. Tra l’altro, a dare il senso di una situazione assai delicata, è proprio quanto accaduto ieri alla Pinetina: i big della squadra si sono dati appuntamento in una stanza prima dell’allenamento, senza nessuno dello staff e della società, per mostrare compattezza e trovare soluzioni condivise per tornare a navigare alla solita velocità".