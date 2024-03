Hakan Calhanoglu è recuperato e sarà convocato per Bologna-Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport il turco ora si gioca anche un posto da titolare in mezzo al campo per la sfida di sabato al Dall'Ara, con vista alla match di Champions League di mercoledì prossimo contro l'Atletico Madrid.

La via di mezzo per averlo al 100% al Wanda Metropolitano potrebbe essere l'impiego di Kristjan Asllani da titolare e una sostituzione a inizio ripresa, "ma la decisione sarà presa tra domani e sabato, anche alla luce delle sensazioni dello stesso Calhanoglu" scrive la rosea, aggiungendo che il tecnico non rilascerà dichiarazioni alla vigilia. I nerazzurri si alleneranno ad Appiano in tarda mattinata e poi partiranno per Bologna.

