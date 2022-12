L'Inter non ha perso la fiducia riposta in Gabriel Brazao, portiere brasiliano classe 2000 che ha smaltito da poco l'infortunio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel futuro potrebbe ricoprire un ruolo in prima squadra con Stankovic, visto che Handanovic e Cordaz vanno per i 40 anni. L'obiettivo è quello di trovare una sistemazione per far giocare Brazao: si punta a un prestito in Italia, magari in Serie B.