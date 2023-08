Siamo ormai agli ultimi dettagli per l'approdo all'Inter di Marko Arnautovic. Come riportato da Gazzetta.it, i dirigenti nerazzurri sono in contatto costante con il fratello-agente dell'attaccante e in queste ore stanno preparando un'offerta leggermente migliorata rispetto a quella presentata ieri, che ammontava a 8 milioni di euro. Aggiungendo 2-3 milioni tra bonus e parte fissa, in viale della Liberazione c'è la convinzione che la fumata bianca possa arrivare già tra stasera e domani. Anche i felsinei, che erano partiti da una valutazione di 15-20 milioni, sembrano aver capito che trattenere il calciatore di fronte alla chiamata di una big è molto complicato.

È iniziata intanto una corsa contro il tempo: Simone Inzaghi vorrebbe averlo a disposizione già sabato per l'esordio in campionato contro il Monza. Appena saranno ultimati i dettagli e arriverà il via libera del Bologna, il calciatore arriverà a Milano per le visite mediche.