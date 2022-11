Il mirino dell'Inter già da un po' di tempi si è soffermato su Carlos Alcaraz , 19enne gioiello del Racing Avellaneda. Su di lui anche Wolverhampton e Porto, ma la corte dei nerazzurri ovviamente non può non rendere sensibile il 19enne centrocampista argentino di Fernando Gago.

E l’Inter fa sul serio: "Incontrerà agente e intermediari a Milano durante la sosta e pensa di avere munizioni sufficienti per superare la concorrenza - svela la Gazzetta dello Sport -. Non pesa solo la voglia di Charly di unirsi al Toro e seguire le orme del Principe, ma conta anche la carta che l’Inter può calare: Facundo Colidio, oggi in prestito al Tigre, andrebbe da Gago più che volentieri. Anzi, potrebbe servire ad abbattere il prezzo di Alcaraz che oggi supera i 12 milioni. I nerazzurri hanno recentemente mandato Dario Baccin, il vice del d.s. Piero Ausilio, a osservarlo da vicino. L’idea è sempre stata quella di arruolarlo a fine stagione e metterlo alle spalle di Barella per valorizzare le sue doti di mediano moderno: uno che inonda di energia il campo, che recupera una palla nella sua area e un minuto dopo assalta quella avversaria. L’eventuale partenza di Gagliardini a gennaio potrebbe anticipare il progetto e, nel caso, verrà proposto un prestito con saldo sei mesi dopo".