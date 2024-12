L'Inter di Simone Inzaghi è una macchina che corre sempre più veloce. Il 2024 sta arrivando a conclusione ma si può già dire che per il tecnico piacentino è l'anno solare migliore da quando allena, motivo che sta spingendo ancor di più il club nerazzurro all'intenzione di prolungare il suo contratto un anno dopo l'altro fino ad arrivare al 2028. In un matrimonio destinato ad andare avanti ancora a lungo. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport, ricordando che i nerazzurri viaggiano a 2,37 punti a partita e con il piacentino in panchina non sono mai andati così bene.

Lo scorso luglio Inzaghi aveva firmato il rinnovo fino al 2026 diventando il tecnico più pagato della Serie A con 6,5 milioni netti a stagione, ma il suo ciclo interista è destinato a durare almeno fino al 2028. La firma sul nuovo accordo gli permetterebbe di diventare il secondo allenatore più continuo di sempre con 7 annate consecutive sulla panchina nerazzurra. Davanti a lui avrebbe solo Helenio Herrera, che ha guidato l'Inter per 8 anni di fila tra il 1960 e il 1968 (anche se le stagioni totali sono 9, considerando il 1973/74).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!