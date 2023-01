Terzino sinistro classe 2000 Fabiano Parisi, trequartista classe 2003 Tommaso Baldanzi. I due gioielli dell'Empoli piacciono e non poco nell'universo della Serie A. L'Inter tiene il nome di Parisi sul taccuino - come spiega La Gazzetta dello Sport - eventualmente pronta a riprendere in mano il dossier, dopo aver optato per Raoul Bellanova nella scorsa sessione di calciomercato. Il contratto di Baldanzi scade nel 2027 e in pole position pare esserci il Napoli. Molto può cambiare. E domani sera i due hanno la grande possibilità di sfruttare il palcoscenico di San Siro per brillare ancora.