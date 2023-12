San Siro si prepara a spingere l'Inter per l'ennesima volta. Anche contro l'Udinese, atteso sabato sera nella tana della capolista, si viaggia verso il sold-out (RILEGGI QUI) e verso altri numeri da record che confermano l'attaccamento al club del tifo interista.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, infatti, l'Inter fino a questo momento ha giocato sette partite in casa e ha tenuto una media superiore ai 73.100 spettatori a gara: nessuno in Serie A fa meglio rispetto ai tifosi nerazzurri, che nel weekend in arrivo sperano di poter festeggiare l'allungo sulla Juventus seconda, in campo venerdì nell'anticipo del 15esimo turno contro il Napoli.

