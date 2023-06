Il rinnovo di De Gea scade tra 10 giorni e l'intenzione del Manchester United non pare quella di rinnovare. E allora ecco che Ten Hag ha messo nel mirino André Onana, reduce da una stagione strepitosa nell'Inter. I due si conoscono dai tempi dell'Ajax e il tecnico olandese vorrebbe tanto riabbracciare il portiere. Con il Chelsea che ha deciso di continuare con Kepa, per Onana si apre la via verso Manchester: l'idea dei Red Devils è quella di mettere sul piatto 40 milioni, ma i nerazzurri ne chiedono almeno 50.

Chi al suo posto in caso di cessione? La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Guglielmo Vicario è già pronto. E le parole di ieri di Corsi, numero uno dell'Empoli, lasciano poco spazio all'immaginazione: "Mi ha appena chiamato una grande società italiana sapendo tutto su Guglielmo Vicario, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all’estero e sarebbero interessati al nostro. Per me conta anche l’amicizia e da vari mesi questo club mi ha manifestato il suo interesse...".

"La squadra in questione ha stranamente sede sociale a Milano e maglia a strisce nere e azzurre - scrive la rosea -. Sin da quando l’Inter ha scelto di sacrificare Onana sull’altare dei conti e di esplorare il mercato inglese, ha puntato sul numero 1 dell’Empoli come erede. Anche per il ruolo del portiere vale la legge dell’autofinanziamento di Zhang: prima vendere, poi comprare. Nel dettaglio, Vicario costa una ventina di milioni e, anche se ha caratteristiche tecniche diverse da quelle di Onana, su di lui all’Inter c’è unanimità di giudizio".

