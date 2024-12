Sirene di mercato per l'ex Inter Lucien Agoumé. Il centrocampista francese di origini camerunesi dopo l'addio al club nerazzurro, dove non riuscì mai a esplodere finendo per peregrinare tra Spezia, Brest, Troyes, sembrava aver trovato la sua dimensione in quel di Siviglia, club che lo riscattato dai meneghini per 4 milioni lo scorso agosto . Eppure per il classe 2002 potrebbe aprirsi una nuova parentesi futura: secondo la Gazzetta dello Sport il centrcampista sarebbe stato messo nel mirino dell'Arsenal.

"I Gunners - dati in vantaggio rispetto al Barcellona, altra squadra interessata al classe 2002 - avrebbero individuato in lui il sostituto ideale di Thomas Partey, mediano ghanese il cui contratto è in scadenza nel giugno 2025" si legge sulla Rosea. Una notizia che potrebbe far felice l'Inter, tenendo conto che sull'ex Sochaux detiene il 50% di un'eventuale rivendita futura.

