L'arbitraggio di Massimiliano Irrati durante Juventus-Inter è stato approvato dall'AIA e da Gianluca Rocchi, designatore della Can A. "Rocchi ha considerato corrette le scelte in occasione dei due rigori (il primo, con pestone, e la ripetizione per “invasione” di De Ligt) e le immagini al Var non hanno fatto luce piena sul contatto Bastoni-Zakaria. L’approvazione è arrivata anche per i due rigori chiesti alla fine del match da De Ligt a Vlahovic (non c’era nulla e nulla è stato dato) e sui mancati secondo cartellini gialli ai già ammoniti Lautaro e Rabiot" scrive La Gazzetta dello Sport.