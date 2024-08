Thiago Motta non ha cambiato idea: come riferisce la Gazzetta dello Sport, restano 9 gli esclusi dalla lista dei convocati per l'amichevole di oggi con l'Atletico Madrid, tutti per ragioni di mercato (Chiesa, Szczesny, De Sciglio, McKennie, Arthur, Rugani, Djalò, Kostic e Nicolussi Caviglia).

L’esclusione che fa più rumore, ovviamente, è quella di Chiesa: Federico - si legge - ha un contratto in scadenza nel 2025 e ormai di rinnovo non si parla nemmeno più. La Juventus e Motta hanno comunicato a lui e al suo procuratore che deve trovarsi una squadra, ma finora non sono arrivate offerte sul tavolo di Giuntoli. Secondo la rosea, Chiesa potrebbe decidere di restare per andare via a zero tra un anno, con il rischio però di fare una stagione in tribuna (al momento è questa l’intenzione della Juve).