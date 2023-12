Pericolo di gennaio per l'Inter, in vantaggio nella corsa per Tiago Djalò a cui si sono iscritte adesso anche Juventus e Atletico Madrid. I due club sono alla ricerca di un innesto in difesa nella sessione di mercato estiva e il nome del portoghese, come riferisce La Gazzetta dello Sport, è particolarmente apprezzato da entrambe le dirigenze.

Il club nerazzurro ha già parlato con i rappresentanti del giocatore per prenderlo a parametro zero a giugno e resta fiduciosa, assicura la rosea, ma nelle ultime settimane Juve e Atletico si sono mosse per provare ad anticipare Marotta e Ausilio. La strategia è chiara: pagare il cartellino al Lille (che si ipoitizza possa chiedere 4-5 milioni di euro) e fare al giocatore un'offerta economica almeno pari a quella dell'Inter. L'ultima parola, ovviamente, spetterà al diretto interessato.

