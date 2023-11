Atalanta prima e Salisburgo poi, prima di chiudere quest'altro mini-ciclo in casa con il Frosinone. Tempo di rotazioni per Inzaghi, che intende sfruttare tutte le sue risorse per sgasare sia in Italia che in Europa. E allora occhio a qualche cambio di formazione contro i bergamaschi domani nell'anticipo delle 18 a Bergamo.

Secondo la Gazzetta, possibile una maglia dal 1' per Frattesi, con Mkhitaryan inizialmente a tirare il fiato in panchina dopo aver tirato a lungo la carretta. L'ex Sassuolo scalpita e vuole sfruttare la chance. Intoccabile, invece, la Thu-La in attacco. Non è da escludere una maglia dall'inizio per Carlos Augusto a sinistra, così come Darmian e De Vrij potrebbero scalzare Pavard e Acerbi.

