Inzaghi perde i pezzi: come sottolinea la Gazzetta dello Sport, anche Dumfries è rimasto a Milano e Acerbi non recupera. Dunque, scelte praticamente obbligate per il tecnico nerazzurro, che applicherà il solito "turnover scientifico".

Dal primo minuto: Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski e Taremi, i titolari di coppa. A riposo le colonne portanti: Dimarco, Barella, Mkhitaryan, Lautaro. Occhi puntati in particolare sulla Thu-Ta: coppia che mette insieme il miglior attaccante della stagione nerazzurra, Marcus in volo con 11 centri in stagione, e il più grande enigma dell’Inter, l’iraniano in perenne ricerca di sé, almeno secondo la rosea.

"L’ex Porto è stato battezzato come l’attaccante di Champions, non foss’altro per l’abitudine a battere queste strade: questa sarà la sesta volta su sei da titolare, ma finora del talento sperato si è visto poco o niente. Giusto un rigore segnato con la Stella Rossa e qualche piccolo lampo senza continuità", si legge. In realtà, per dirne una, la Gazzetta dimentica la girata in area che ha portato al rigore del decisivo 1-0 contro l'Arsenal. Robetta...