Stavolta Inzaghi non avrà tutta la rosa a disposizione: oltre a Cuadrado, infatti, all'Olimpico non ci sarà neppure Frattesi, che spera di tornare a disposizione con la Salernitana. Per il resto, secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro (squalificato, in panchina Farris) è orientato a mandare in campo dall'inizio lo stesso undici che era partito contro la Juventus. Dunque, Darmian ancora favorito su Dumfries a destra e in difesa i soliti tre Pavard-Acerbi-Bastoni. Davanti confermatissima la Thu-La.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

