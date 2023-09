La prestazione positiva di Benjamin Pavard contro la Real Sociedad nella notte del debutto in Champions League porterà il francese alla prima dall'inizio con l'Inter anche in campionato. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport: secondo la rosea l'ex Bayern troverà conferma a destra nella difesa a tre di Inzaghi anche al Castellani di Empoli. In mezzo al campo, invece, si rivedrà Calhanoglu, recuperato dopo l'affaticamento muscolare. Ancora ai box Sensi e Cuadrado.

