Fuori Pavard e Acerbi, oltre a Di Gennaro; recuperato Darmian. Queste le notizie da Appiano Gentile a poche ore ormai dalla Supercoppa: l'Inter ne vuole un'altra dopo le tre di fila vinte, ma dovrà prima superare l'Atalanta in semifinale.

Per farlo - secondo la Gazzetta dello Sport - Inzaghi opterà per la formazione più collaudata, quindi con i "titolarissimi" senza mischiare le carte. E le scelte in corsa di Cagliari vanno in questo senso: una volta messi al sicuro i tre punti, il tecnico nerazzurro è passato al “risparmio energetico” richiamando in panchina Thuram, Dimarco e tutto il trio di centrocampo. Ognuno tornerà al suo posto giovedì secondo la rosea. Idem Lautaro, che a Cagliari ha ritrovato gol e spirito positivo.