La buona notizia che arriva dall'allenamento di ieri è il recupero di Carlos Augusto. Come conferma la Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha svolto quasi per intero l’allenamento con i compagni, saltando solo la parte conclusiva della seduta, e quindi è da considerarsi a disposizione per il match di domani dopo l'affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare Firenze.

Resta out, invece, Acerbi, ancora non totalmente recuperato dal fastidio muscolare ai flessori accusato a Verona ormai due settimane fa. L'ex Lazio non sarà convocato per la partita con il Parma e le sue condizioni restano da valutare anche in ottica Champions League: non è scontato che possa esserci martedì in Germania contro il Bayer Leverkusen martedì prossimo.

