La trasferta di Oporto fondamentale per il futuro di Simone Inzaghi. Secondo la Gazzetta dello Sport, oggi con lo Spezia ci saranno le prove generali di quella che poi rischia di essere la partita più importante della stagione: al tecnico nerazzurro non basterà stavolta ben figurare agli ottavi di Champions e magari rivincere anche la Coppa Italia dopo la Supercoppa. Serve di più per una conferma sulla panchina. "Serve chiudere alla grande il campionato, confermarsi seconda forza del torneo e magari riuscire a rosicchiare più punti possibile al Napoli. Ma serve anche un’avventura emozionante in Champions, che non può prescindere dall’accesso ai quarti di finale - mette pressione la rosea -. Il presidente Zhang lo ha messo come obiettivo primario: vuole tornare nel G8 d’Europa, riportare l’Inter nell’élite del calcio che conta e rendere il marchio Inter ancora più appetibile e affascinante agli occhi del mondo. Per farlo, servono i risultati sportivi. E senza lo scudetto, non c’è altra via della crescita internazionale". Insomma: o quarti o esonero a fine anno secondo la Gazzetta.