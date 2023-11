Inzaghi sa quanto sia importante e complicata la sfida di oggi contro l'Atalanta, motivo per cui non ha intenzione di effettuare rotazioni. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico dell'Inter punterà sull'undici tipo visto nelle ultime uscite, quindi sulla formazione in campo domenica scorsa contro la Roma.

Ecco perché - spiega la rosea - ieri Frattesi non è stato provato tra i titolari (Inzaghi conta su Barella e i suoi inserimenti dietro la ThuLa), mentre Dumfries è in vantaggio su Darmian per occupare la corsia di destra.

