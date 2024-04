La vendetta perfetta. Secondo la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi sta pregustando il modo più crudele per esorcizzare il Diavolo: alzare proprio in faccia ai rivali rossoneri lo scudetto, saldando il conto aperto con quella cocente delusione patita due anni fa.

La striscia dei derby vinti è ancora aperta, ma resta da chiudere il cerchio con quello scudetto perso nel 2021/22 che ancora brucia ad Appiano Gentile. Anche perché i festeggiamenti dei rossoneri, con Ibrahimovic capopopolo, non è che furono esattamente all'insegna del fair-play.

E per Inzaghi sarebbe comunque il primo scudetto della vita, strameritato premio di una carriera, dopo una crescita oltre ogni difficoltà.

E i numeri sono lì a dimostrare tutto quanto si percepisce: non c'è squadra in Europa con +60 di differenza reti. L'Arsenal ha segnato come l'Inter 75 gol, ma ne ha presi 24 a differenza dei 15 nerazzurri. Il Real Madrid, il Bayer Leverkusen e il danaroso Psg, tutte in vetta nei rispettivi campionati, non hanno dato la stessa impronta. Se la squadra di Inzaghi battesse pure il Cagliari, diventerebbe la prima formazione della nostra storia capace di toccare la quota degli 85 punti dopo 32 gare di A.