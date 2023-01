Problemi per Inzaghi in vista del Verona. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro non potrà ancora contare su Brozovic e Handanovic: entrambi proveranno a recuperare per la Supercoppa con il Milan di mercoledì prossimo. Soprattutto, sarà ancora in infermeria pure Lukaku: il belga salta il Verona dopo aver dato forfait per il Parma in coppa. "Brozo è ancora alle prese con la piccola distrazione muscolare rimediata a inizio anno, mentre per Lukaku più che l’acciacco fisico c’è da ritrovare la condizione. Handa, invece, non ha ancora smaltito il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra", si legge.