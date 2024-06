Il rinnovo di Simone Inzaghi non è in dubbio, ma cambiano i tempi. Secondo la Gazzetta dello Sport, serviranno altri incontri per arrivare a dama per una firma che al momento è in stand-by. Tutto slittato quando ormai sembrava già chiusa. E stando a quanto riferisce la rosea non ci sarà accordo prima del raduno estivo di metà luglio.

C'è da arrivare a un compromesso tra le esigenze dell'Inter e le legittime richieste di Inzaghi. Il tecnico avrebbe preferito una scadenza più lunga, ovvero 2027, e che invece il club vuole procedere per gradi, ritenendo sufficiente il 2026, la questione che richiede più tempi e nuovi incontri è quella prettamente economica. La società nerazzurra non può andare oltre i 6,5 milioni di ingaggio, da raggiungere anche attraverso alcuni bonus legati agli obiettivi e ai vari step delle singole competizioni. Inzaghi invece è partito almeno un gradino più in alto, intorno ai 7- 7,5 milioni.

Il rinnovo arriverà - assicura la Gazzetta -, ma i tempi si allungano.