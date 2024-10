Ieri Inzaghi ha potuto riabbracciare anche gli ultimi reduci dalle fatiche con le rispettive nazionali, ossia l'infortunato Zielinski, Taremi e capitan Lautaro. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ora che gli attaccanti si sono tutti sbloccati, al tecnico nerazzurro preme tornare a vedere una difesa ermetica, cancellando quella troppo friabile delle prime giornate con già 9 reti incassate in Serie A.

La rosea sottolinea come non si tratti di un problema dei singoli, ma di squadra. E allora - si legge - è facile immaginare su quale tasto abbia martellato Simone durante la sosta appena archiviata: la sua Inter deve tornare ordinata e compatta, per dirla con Sommer, come lo è stata per tutta la stagione scorsa. Da ridurre al minimo quei cali di tensione che hanno favorito fin qui le avversarie in campionato. Una mano l'ha data la sosta: a eccezione di Bastoni e De Vrij, Inzaghi ha potuto lavorare su tutto il resto del reparto visto che Acerbi, Palacios, Pavard e Bisseck, oltre pure a Darmian e Carlos Augusto, sono rimasti a Milano.

