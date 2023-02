"La vittoria in un derby non può salvare la stagione, non a Milano, città che per definizione non può accontentarsi mai". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport che torna sull'1-0 nerazzurro sui rossoneri. "Non vogliamo sminuire il successo dell’Inter, ma sottolineare come l’annata della squadra di Simone Inzaghi non possa risolversi con due successi contro il Milan, il 3-0 in Supercoppa a Riad e l’1-0 dell’altra sera - si legge -. E aggiungiamo che neppure la qualificazione alla Champions League e l’eventuale conquista della seconda Coppa Italia di fila renderebbero esaltante il 2022-23: lo dolcificherebbero. L’Inter, per come è strutturata e per quanto è forte nel perimetro del calcio italiano, in Europa la valutazione è diversa, l’Inter, dicevamo, aveva il diritto-dovere di competere per lo scudetto fino all’ultimo. Tredici punti di distacco dal Napoli alla ventunesima giornata dimostrano come qualcosa sia andato storto. L’Inter è stata l’unica squadra a battere la capolista, segno che avrebbe potuto reggere la corsa con gli “spallettiani”. E però si è smarrita nel labirinto di partite contro avversari inferiori, ha perso contro l’Udinese e l’Empoli, ha lasciato due punti al Monza.