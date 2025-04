Sono diversi i punti interrogativi sull'undici di partenza che domani l'Inter schiererà contro il Cagliari nel match delle 18 al Meazza. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Inzaghi sarà costretto a gestire nuovamente le energie e, per questo motivo, i ballottaggi aperti restano tanti.

Sembra certa una maglia in attacco per Correa (fuori lista UEFA): il Tucu dovrebbe far coppia con Lautaro, mentre Arnautovic, Taremi e Thuram restano pronti a dare il cambio a gara in corso. Duello anche a destra: Darmian arriva da quattro match di fila da titolare, di conseguenza ragionevolmente domani toccherà a Zalewski iniziare la partita.

E arrivano aggiornamenti su Dumfries e Zielinski: secondo la Gazzetta, entrambi torneranno a disposizione per la gara con la Roma di fine mese.