Dopo il successo sulla Roma e il consolidamento del primo posto in classifica, l'Inter torna a lavorare in vista del match di sabato con l'Atalanta. Partita nella quale Inzaghi - come racconta la Gazzetta dello Sport - non potrà ancora contare su Arnautovic e Cuadrado: entrambi restano ancora ai box e sperano di essere tra i convocati per il match di Salisburgo di mercoledì 8 novembre. Ma nulla è scontato.

Oggi i nerazzurri torneranno ad allenarsi e non sono previsti stravolgimenti di formazione. Anzi, probabile che Inzaghi riproponga a Bergamo l'undici iniziale visto con la Roma, per poi modificare qualcosa in Champions: Sanchez, ad esempio, potrebbe essere titolare.