Inter prima in classifica, almeno per una notte, a quota 13 punti. E non solo: quella nerazzurra è l'unica squadra delle 36 a non aver ancora subito una rete. Superato di misura anche il Lipsia con un autogol di Lukeba. Per la Gazzetta dello Sport, si tratta di "fortuna meritata" visto quanto prodotto dai campioni d'Italia e considerando le scarsissime chance per gli ospiti (una: bravo Sommer su Nusa).

E, guardando le altre big, si aprono scenari interessanti: Livepool a parte, nessuna ha incantato. Anzi. "L’Inter a questo punto ha un piede negli ottavi, a cui le prime otto accederanno senza passare per i playoff, riservati a chi si piazza tra il 9° e il 24° posto - si legge -. Il calendario residuo ci sembra di difficoltà media. Bayer Leverkusen fuori casa: complicata. Sparta Praga in trasferta: facile. Monaco a San Siro: non semplicissima, ma a quel punto il pass per gli ottavi potrebbe essere cosa fatta oppure potrebbe bastare un pari".

Anche ieri la conferma della solidità in Europa. E l'unico torto - secondo la rosea - è stato quello di non chiudere la partita, sprecando ancora una volta qualche occasione di troppo e causando l'ansia nel finale, pur senza concedere nulla all'avversario. Inzaghi, ormai, è un "alchimista del turnover, dosa i minutaggi di ciascuno. Ieri sera dirigeva le operazioni da bordo campo e pensava alla partita chiave di domenica in campionato, contro la Fiorentina al Franchi".

Eh già, perché questa Inter non molla nulla. E intanto entra nel ristretto club delle squadre che non hanno incassato una rete nelle prime cinque gare stagionali di Champions: ci erano riuscite soltanto la Juve nel 2004-05 e il Manchester United nel 2010-11.



