"A metà primo tempo, quando il Var ha decretato il calcio di rigore per l’entrata sconsiderata di Walace su Dumfries, Lukaku si è avventato sulla palla, temendo che qualche compagno gli rubasse l’idea. Aveva troppo bisogno di quel gol. Gli mancava dalla prima di campionato a Lecce, a due giorni dal Ferragosto, quando il sole bruciava. E un gol a San Siro gli mancava addirittura dal 23 maggio 2021, giorno della festa scudetto di Antonio Conte. Una vita. Romelu ha messo il pallone sul dischetto, ha sbagliato il rigore, ha benedetto il Var che ha sorpreso clandestini in area e lo ha ricalciato in rete. Raggiunta da Lovric nel finale di tempo, l’Inter ha allungato nella ripresa con i gol di Mkhitaryan e Lautaro: 3-1. Una vittoria salutare, dopo il triste pareggino di Marassi che aveva intossicato l’aria, perché protegge il secondo posto, tiene a distanza la concorrenza da Champions e semplifica l’avvicinamento alla sfida chiave di mercoledì contro il Porto". Questo il commento della Gazzetta dello Sport al 3-1 nerazzurro di ieri sera sulla squadra di Sottil. "Deludente l’Udinese che ha tirato in porta una sola volta ed è stata rimessa in partita da uno svarione del nemico. Con una classifica così serena, ci saremmo aspettati una prestazione più allegra e coraggiosa da una formazione ricca di muscoli e talento. San Siro dovrebbe eccitare, non sedare. Inter-Porto comincia qui. Ah, vi siete accorti? E’ rispuntata la Lu-La. Lukaku e Lautaro non segnavano nella stessa partita dal 23 maggio 2021, festa scudetto di Conte".