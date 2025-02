Serata da incubo per l'Inter a Firenze: non ha funzionato nulla. E così è arrivato un ko più che mertitato per i campioni d'Italia.

Un dato basta per spiegare l'eccezionalità dell'evento: i nerazzurri non perdevano una partita di Serie A con almeno tre gol di scarto addirittura dal 19 maggio 2019 contro il Napoli (1-4 in quel caso al Maradona) allora allenato da Carlo Ancelotti. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, sulla panchina dei nerazzurri c’era Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale che ieri era in tribuna al Franchi.

Da quando è sulla panchina dell’Inter (stagione 2021-2022), dunque, Simone Inzaghi non aveva mai perso con tre gol di scarto. E il prossimo avversario dell’Inter sarà proprio la Fiorentina, lunedì sera (20.45) ma stavolta a San Siro