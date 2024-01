L'Inter, reduce dal successo in Supercoppa, parte da Firenze per iniziare un tour-de-force pazzesco in campionato che, dopo la trasferta in terra toscana prevede lo scontro diretto con la Juve, la trasferta a Roma con i giallorossi, poi Salernitana, Atletico in Champions, Lecce a Lecce, il recupero con l'Atalanta, Genoa, Bologna, ancora Atletico e, il 17 marzo, a San Siro col Napoli. Quasi due mesi tostissimi da superare per puntare con ancora maggior convinzione allo scudetto.

Particolare attenzione, oltre al Derby d'Italia, sulle prossime due gare lontano da casa. E - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - non c’è nessuna squadra nei cinque campionati top che abbia raccolto in trasferta gli stessi punti dei nerazzurri lontano da San Siro: 25 punti in casa e 26 in trasferta. Dati che parlano chiaro. Tra le altre, l'Inter fuori casa, finora ha battuta anche Atalanta, Lazio, Napoli e pareggiato con la Juve.

Da affrontare anche il rischio del contraccolpo psicologico di trovarsi una Juve a +4 per una notte considerando il match dei bianconeri in casa con l'Empoli domani nel tardo pomeriggio.

