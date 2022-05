L'Inter non si è ancora arresa all'idea di vedere festeggiare il 19esimo scudetto al Milan e ieri, si legge sulla Gazzetta dello Sport, " ha resistito alla tentazione di lasciarsi andare e ha spostato un po’ più in là la festa" dei cugini. Secondo i colleghi della rosea, il 3-1 netto con cui i nerazzurri hanno battuto il Cagliari, mandandolo quasi in Serie B, è importante perché i 90' dell'Unipol Arena hanno mostrato che la squadra "è rimasta sul pezzo fino all’ultimo, nell’economia di un campionato in cui si è buttata via troppe volte". Il resto era già noto a tutto: "l’Inter è forte, forse è la squadra più forte della Serie A, ma ci sono stati momenti in cui si è dimenticata di esserlo e ha dilapidato quella manciata di punti che oggi farebbe tutta la differenza del mondo. È successo anche a Cagliari che gli “inzaghiani” abbiano sbandato, è accaduto nel primo scorcio della ripresa: sul 2-0 a favore, quando il più era fatto, hanno permesso al Cagliari di segnare il gol della speranza e per un po’ hanno camminato sulle uova".