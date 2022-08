Se Bastoni è favorito per giocare la sua prima da titolare e Dumfries è sicuro di riprendere il possesso della fascia destra, è sulla corsia mancina che c’è molta più incertezza. Secondo La Gazzetta dello Sport in casa Inter il ballottaggio a poche ore dallo Spezia è triplo e sarà tra Gosens, Darmian e Dimarco, con quest'ultimo favorito a partire dall’inizio. Per il resto, scelte confermate.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.