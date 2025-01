Anche La Gazzetta dello Sport conferma le voci delle ultime ore: l'Inter in questi giorni ha fatto un sondaggio (in proiezione soprattutto al mercato estivo) per Petar Sucic, promettente centrocampista 21enne della Dinamo Zagabria. Il prezzo del giovane croato si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro.

Sucic è un centrocampista di prospettiva che può fare il mediano e il trequartista, "ma predilige un ruolo alla Calhanoglu" scrive la rosea. Un dettaglio non di poco conto visti gli infortuni che hanno colpito il turco nella stagione in corso e le prestazioni non convincenti di Kristjan Asllani.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!