"La violenta escursione termica, dalla torrida notte di Champions League alla tiepida serata di campionato, avrebbe potuto giocare brutti scherzi. Bravo Simone Inzaghi a mettere in campo un’Inter con la testa e i sentimenti a posto, rinfrescata da una frullata di turnover". La Gazzetta dello Sport elogia la prestazione dei nerazzurri, rimasti connessi al campionato nonostante il match con il Cagliari sia capitato in mezzo alle due partite con il Bayern Monaco.

Formazione iniziale ribaltata: fuori Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan e Thuram. Ma i nerazzurri confermano la tendenza dei primi tempi dominati: partenza a razzo, due gol nella prima mezzora e tante altre situazione per arrotondare. Poi il gol a inizio ripresa, dopo che il Cagliari l'aveva riaperta con Piccoli. "Prestazione seria, applicata, senza i vuoti d’aria avvertiti tante volte in stagione - si legge -. E così il Napoli, domani, inizierà la partita a – 6, con tutta la pressione immaginabile. Non ha alternativa alla vittoria se vuole restare connesso con il sogno scudetto. Ma il messaggio intimidatorio spedito ieri da Inzaghi va oltre la classifica".