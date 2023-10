Rispetto al successo di Champions contro il Salisburgo, Inzaghi prepara un poker di cambi per la sua Inter, attesa domani alle 18 dal big match di San Siro contro la Roma. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Il giornale vede Marcus Thuram di nuovo titolare in attacco al fianco di Lautaro, ma torneranno al loro posto dal 1' anche Nicolò Barella e Federico Dimarco, a centrocampo e sulla corsia di sinistra. Il quarto rientro, invece, sarà in difesa, dove si dovrebbe rivedere dall'inizio Francesco Acerbi.

