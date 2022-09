Ancora qualche nodo da sciogliere per Inzaghi, alle prese con la formazione da schierare in Inter-Roma di domani sera. Lukaku e Brozovic sono out, ma torna disponibile Calhanoglu: a San Siro in cambina di regia ci sarà Asllani, con il tecnico nerazzurro intenzionato a scegliere Acerbi e Dimarco al posto di De Vrij e Gosens. Lo riporta Gazzetta.it.