Ancora una volta l'Inter si ritrova con un reparto avanzato costretto a fare gli straordinari. Se a fine stagione scorsa Inzaghi sperava in un attacco a cinque punte, il desiderio in questione, per quanto esaudito, sperava di declinarlo diversamente. Dei cinque attaccanti in rosa continuano ad essere Lautaro e Thuram i più utilizzati, con Taremi, Arnautovic e Correa a seguire: 567 i minuti giocati in questi primi mesi dall'iraniano ex Porto mentre 163 sono quelli giocati dall'austriaco. Spaventosamente lontano dal resto dei compagni invece il minutaggio accumulato fin qui da Joaquin Correa che nella stagione in corso ha collezionato solo 38 minuti di gioco. "Le seconde linee offensive dell'Inter (vale a dire ovviamente Taremi, Arna e il Tucu) hanno messo insieme appena 2 gol in 3. Correa zero" ricorda la Gazzetta dello Sport che allerta Arnautovic e Correa: se per "Mehdi c'è ancora pazienza, per Arnautovic e Correa è finita da tempo".

"Il tempo dei saluti è arrivato. E chissà che non possa arrivare già a gennaio: in caso di doppia partenza, a quel punto l'Inter avrebbe la possibilità di inserire una nuova, fresca risorsa in attacco..." scrive la Rosea che lancia qualche segnale di mercato ad un mese e mezzo prima dall'apertura della finestra invernale.

