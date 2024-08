Tomas Palacios è in arrivo all'Inter. In questo momento l'argentino si trova a Buenos Aires in attesa del via libera per salire su un volo che lo porti in Italia: a inizio settimana, o già direttamente domani, lo aspettano a Milano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che sono ormai in fase di definizione gli ultimi dettagli si bonus (che si aggiungeranno alla base fissa da 6,5 milioni) tra il club nerazzurro e l'Independiente Rivadavia che anche ieri si sono sentiti attraverso intermediari.

Dopo l'arrivo del classe 2003, l'Inter si concentrerà in uscita su una possibile nuova destinazione per Joaquin Correa: vista l'assenza di Lautaro, il Tucu questa sera sarà in panchina contro il Lecce.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!