Grandi elogi dalla Gazzetta dello Sport in direzione dell'Inter dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League portata a casa con largo anticipo. Un risultato che, sottolinea la rosea, prende forma nel momento in cui entrano Barella e Lautaro. La differenza la fa in particolare l'argentino, che innalza la pericolosità dell'attacco. Un attaccante sempre più consapevole e maturo.

Ora si darà la caccia al primo posto, con ogni probabilità ce la si giocherà nello scontro diretto al Meazza dell'ultima giornata contro la Real Sociedad. Intanto si va anche al Mondiale per club. Un avvio di stagione, si legge, da padroni del palcoscenico.

Premiato, nel caso della trasferta a Salisburgo, il turnover di Inzaghi, definito "abile alchimista e dosatore di giocatori", a cui per vincere basta una mezz'ora scarsa di Lautaro. L'Inter, si chiude l'analisi, è tornata ad avere un certo spessore europeo.