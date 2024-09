Che voto bisogna dare al mercato estivo dell'Inter? La tifoseria nerazzurra è divisa, ma per la Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi: il lavoro del club merita 7,5. Marotta e Ausilio finiscono nel pagellone dietro solo alla Juventus.



"I campioni d’Italia hanno puntellato la rosa con ingredienti diversi - si legge -. Esperienza, giovani e futuribilità. L’acquisto più costoso è stato Martinez, mentre Taremi ha già stregato Inzaghi e tutto lo staff. Zielinski è ancora tutto da scoprire, ma l’esperienza non si discute. L’ultimo colpo è stato Tomas Palacios, centrale argentino mancino arpionato per 6,5 milioni. Ultimo appunto: nessun big è andato via".