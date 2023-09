In casa Inter c'è la convinzione di aver costruito una rosa in grado di poter competere su tutti i fronti contemporaneamente. "Così ragiona la società alla vigilia della prima partita europea dopo Istanbul. Piano con le equazioni: nessuno mette il Triplete come traguardo davanti agli occhi, nessuno è così sprovveduto o avventato. Ma in panchina nel derby c’erano giocatori per un valore di mercato di 149 milioni di euro. Alla squadra che ha dominato contro il Milan – pur sempre la semifinalista dell’ultima Champions – vanno aggiunti calciatori che il torneo più ambito l’hanno vinto, che hanno giocato una finale o che sono stati i più pagati dell’ultima sessione", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Non un caso, quindi, se sono arrivati i complimenti di Pep Guardiola a tre mesi da Istanbul. "Si dirà che Guardiola non risparmia complimenti a nessuno. Ma in fondo, conta più il pensiero del club. Da Zhang fino all’a.d. Marotta e al d.s. Ausilio, tutti sintonizzati – e non da ora, non dopo i 12 punti in 4 giornate – sul fatto di aver costruito una discreta macchina da guerra. Tocca ovviamente allo staff tecnico, a Inzaghi e ai suoi collaboratori, coltivare questa abbondanza. Far sì che sia sempre una risorsa e mai un problema", si legge.