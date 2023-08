L'idea di mercato Maxime Lopez sta lievitando con il passare delle ore in casa Inter, secondo La Gazzetta dello Sport. L'ex Marsiglia è un profilo molto gradito a Simone Inzaghi e i buoni rapporti con il Sassuolo faciliterebbero l'eventuale affare, con il club nerazzurro che ha già fatto sapere alla controparte di non volere spendere un euro per il prestito. Ecco perché con l'a.d. neroverde Carnevali e il d.s. Rossi è emersa l'ipotesi di uno scambio Asllani, giocatore che stuzzica più di Stefano Sensi, che peraltro ha fatto capire di voler restare a Milano.

"La società emiliana fino a qualche settimana fa valutava Maxime Lopez 20 milioni di euro e non ha perso la speranza di venderlo. Il passare del tempo però rende il prestito la soluzione più probabile. L'Inter non ha molti (eufemismo...) soldi da investire e per questo uno scambio di prestiti sarebbe una soluzione gradita. L'eventuale arrivo di Maxime Lopez però non deve coincidere per forza con una partenza. Perché sia in viale della Liberazione sia ad Appiano Gentile si valuta anche la possibilità di affrontare la stagione con sette centrocampisti, per avere una rosa più ampia", si legge sulla rosea.